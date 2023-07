Unearthed Sounds: Britischer Musikvertrieb muss schließen

Der britische Musikvertrieb und Online-Händler Unearthed Sounds stellt Ende Juli seine Geschäfte ein. Das gab der im südenglischen Dorset beheimatete Vertrieb für elektronische Musik in einem Schreiben an die Kund:innen bekannt. Als Grund für die Schließung nennt er die gestiegenen Kosten durch den Brexit, die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und die hohe Inflation in Großbritannien. Durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten sei in letzter Zeit die Nachfrage zurückgegangen, so Unearthed Sounds.

Das Ladengeschäft von Unearthed Sounds in Poole (Foto: Presse)

Auf aktuelle und noch zu leistende Bestellungen soll die Schließung keine Auswirkungen haben, denn der Betrieb läuft regulär bis Ende des Monats weiter. Ein Insolvenzverfahren gibt es nicht. Der hauseigene Vertriebsmanager Jonathan Wilson wird den digitalen Vertrieb der Firma über die Schließung hinaus weiterführen.

Unearthed Sounds öffnete 2014 in der Stadt Poole an Englands Südküste. Zum Kerngeschäft gehörten der Vertrieb von Drum’n’Bass, Dubstep, Bass Music und weitere Arten britischer Dance Music.