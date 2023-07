Rave The Planet: Demo-Route bekanntgegeben

Die Veranstalter:innen von Rave the Planet haben die Route für den Demozug am 8. Juli nun offiziell angekündigt. Startpunkt ist die Siegessäule am Großen Stern, von dort geht es auf der Straße des 17. Juni zum zwei Kilometer entfernten Brandenburger Tor. Auf der alten Loveparade-Strecke wird der Zug der Floats und Raver:innen im Kreis fahren.

Die Demo-Route für den 8. Juli im Berliner Tiergarten (Foto: Rave The Planet)

Die erwartete hohe Zahl von Besucher:innen macht eine örtliche Begrenzung auf den Tiergarten nötig. Im vergangenen Jahr führte die Route noch durch die Berliner Innenstadt. Zusätzlich beschränkt die langjährige Baustelle nahe dem Ernst-Reuter-Platz im Westen die Route auf die Streckenpunkte Siegessäule und Brandenburger Tor.

Bei der Berliner Polizei wurden 300.000 Personen angemeldet, zusätzlich sind rund 200 Künstler:innen auf 254 Festwagen bestätigt. So sind neben dem Loveparade-Veteranen Westbam auch Wagen der polnischen Techno-Institution INSTYTUT und des britischen Kollektivs Save Our Scene UK eingeplant.

Das Motto lautet in diesem Jahr „Music is the answer”. Dies ist gleichzeitig auch der Name der diesjährigen Hymne, die von Dr. Motte und Jam El Mar stammt. Zu den Forderungen gehören neben dem Schutz der Clubkultur und deren Künstler:innen auch Abrüstung und Frieden zwischen allen Menschen.