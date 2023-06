Fusion: Veranstalter:innen warnen vor gefälschten Festivalbändchen

Die Veranstalter:innen der Fusion warnen vor gefälschten Festivalbändchen. Angeblich werden im Netz und in Berliner Clubs gefälschte Festivalbändchen angeboten. Die Veranstalter:innen verweisen im letzten Newsletter vor dem Festival auf die offizielle Ticketbörse und kündigen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an. Der Zugang allein mit einem Festivalbändchen ist in diesem Jahr nicht mehr möglich.

Bis zum 30. Juni können Ticketinhaber:innen, die nicht mehr zur Fusion kommen können oder möchten, ihr Festivalticket über die Kulturkosmos Ticketbörse weiterverkaufen. Nur hier können die Tickets neu personalisiert und an Dritte weitergegeben werden. Am Einlass werden Name und Geburtsdatum auf dem Ticket mit einem Lichtbildausweis der Ticketinhaber:in abgeglichen. Außerdem sind laut Veranstalter:innen noch einige Sonntagstickets erhältlich. Diese sind ab 8 Uhr gültig und bieten auch am letzten Tag noch ein volles Programm.

„Wir werden alle, die ohne gültiges Ticket oder mit falschen Bändchen anreisen, ohne Diskussion wieder nach Hause schicken. Unsere Tickets werden bereits beim Einstieg in Bassliner und Shuttlebusse aus Neustrelitz kontrolliert”, so die Veranstalter:innen.

Wer eine:n Käufer:in oder Verkäufer:in für ein Fusion Ticket sucht, kann außerdem im Forum vorbeischauen.

Außerdem weisen die Fusionist:innen darauf hin, dass zum ersten Mal Kindern und Jugendlichen der Zugang zum Festival verwehrt bleibt. Ferner erklären sie, dass das Fotografieren im vergangenen Jahr überhandgenommen hat. „Die Fusion ist ein Freiraum, wo wir sein können wie wir sein wollen, frei und unkontrolliert … und das wollen wir nicht photographisch dokumentiert auf Insta oder Tiktok oder sonst wo wiederfinden”, schreiben sie im Newsletter.

Wer Fragen zu den Tickets hat, kann sich hier melden.