Hamam Nights: Sedef Adasï bringt ihre Partyreihe in die Panorama Bar

Sedef Adasï hostet diesen Freitag das erste Mal ihre Partyreihe Hamam Nights in der Panorama Bar. Es spielen Bashkka, Nene H, Roza Terenzi, ISAbella, Sedef Adasï und Bambounou – und zwar ausschließlich B2B, denn: “love don’t cost a thing, habibi”.

Ihre Eventreihe hat Sedef Adasï vor sieben Jahren in Augsburg gegründet, wo sie auch aufgewachsen ist. Als DJ ist sie in dieser Zeit gereift und konnte mit Hamam Nights viele wichtige Erfahrungen sammeln, erklärt sie dazu im Pressetext. Die Party hatte von Anfang an ein klares Konzept: Es ist ein Ort für inklusive Cluberfahrung, die ein Gefühl von Einheit und Freiheit zulassen soll.

Sedef Adasï, die türkische Wurzeln hat, lässt sich davon nicht nur bei der Namensgebung der Partyreihe inspirieren. Sie etabliert auch Rituale, die einen Raum mit einem respektvollen Umgang schaffen sollen. So gab es in Augsburg bei bisherigen Feiern unter anderem Kolonya, ein Zitronenwasser, mit dem man sich zur Begrüßung erfrischen konnte.

Unser Portrait von Sedef Adasï findet ihr hier.