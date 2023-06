„F[r]EE”: Dokumentation über europäische Freetekno-Szene erschienen

Mit „F[r]EE: Behind The Scenes Of The Free Party Movement erscheint eine Dokumentation über die europäische Freetekno-Szene. Nach ihrer Premiere in Bologna, ist die 80-minütige Doku nun in Großbritannien zu sehen. Screenings in weiteren europäischen Kinos sind noch nicht bekannt.

Die Arbeiten zum Film begannen bereits 2017 und wurden letztes Jahr abgeschlossen. Regisseur Alessandro Ugo verwendete dafür Originalaufnahmen aus drei Jahrzehnten freier Raves. Außerdem hat er Schlüsselfiguren der Szene wie Chris und Aaron Liberator, 69db von Special Tribe und die Fotojournalistin Molly Macindoe vor die Kamera geholt.

Für Alessandro Ugo habe der Film auch eine politische Dimension: Die aktuelle italienische Regierung hat vor Kurzem Anti-Rave Gesetze verabschiedet, um nicht genehmigte Veranstaltungen noch stärker einzuschränken.

Die Wurzeln der Freetekno-Bewegung liegen in unangemeldeten Free Festivals von Hippies während der 1970er Jahre, der jamaikanischen Soundsystemculture und der autonomen Szene. Dezentral wird Equipment organisiert, aufgebaut und teils selbst bespielt. Die Szene versteht sich als Gegenbewegung zu kommerziellen Festivals mit hohen Ticketpreisen.

Den Trailer zur Dokumentation F[r]EE: Behind The Scenes Of The Free Party Movement findet ihr hier oder auf dem Youtube Kanal des Doc’N’Roll Festivals.