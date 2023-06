Köln: Stadt erweitert Schutzraum für Kulturräume im Stadtteil Ehrenfeld

Am 1. Juni hat der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Köln die Erweiterung des Schutzraums für Kulturräume einstimmig und parteiübergreifend beschlossen. Die bereits bestehende Zone wird jetzt auf das Gebiet am Ehrenfeldgürtel 125 ausgedehnt. Mit dieser Maßnahme sind das artheater, Bumann & Sohn, Yuca, der Clubbahnhof Ehrenfeld sowie die gesamte Bartholomäus-Schink-Straße geschützt. Die Stadt Köln stellt damit den Erhalt der Clubkultur über die Interessen eines Großinvestors, der dort Mikro-Apartments bauen wollte.

Das alte Post-Areal mit den benachbarten Clubs am Bahnhof Ehrenfeld (Screenshot: Google Maps)

Die Klubkomm, der Verband der Kölner Clubs, zeigte sich über diese Entwicklung erfreut und sieht sich in der Arbeit für den Erhalt von Kulturräumen bestätigt. Vorangegangen war ein Streit mit der luxemburgischen Baugruppe Savvy, die das alte Post-Areal am Ehrenfeldgürtel 125 gekauft hatte. Der geplante Neubau mit Gewerbeflächen und darüberliegenden Wohneinheiten hätte wohl das Aus für die Clubs Bumann & Sohn und das artheater bedeutet. Beide befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gelände.

Was die Ausdehnung des Schutzraumes für die Investoren bedeutet und ob das Bauprojekt unter Auflagen dennoch durchgeführt werden kann, ist zur Zeit noch nicht geklärt.