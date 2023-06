„Geschlossene Gesellschaft”: Dokumentation über Münchner Clubs im Lockdown im Stream

Die Produktionsfirma What the Film veröffentlicht die Dokumentation Geschlossene Gesellschaft über Münchner Clubs im Corona-Lockdown auf ihrem YouTube-Kanal.

Exemplarisch wird anhand von P1, Harry Klein, Backstage und Milla gezeigt, welche Auswirkungen die Corona-Schutzmaßnahmen auf das Nachtleben in der bayerischen Landeshauptstadt hatten.

Die Dokumentation entstand zwischen 2021 und 2022 und zeichnet die Entwicklungen in diesen Jahren nach. In knapp 90 Minuten werden Maßnahmen wie Ausgangssperren und Feierverbote sowie die Ignoranz der Politik gegenüber diesem Teil der Kulturindustrie beleuchtet. Außerdem wird die dadurch entstandene finanzielle Notlage der Clubs betrachtet. Dabei präsentiert die Dokumentation Einzelschicksale der Menschen, die hinter dem Kulturbetrieb stehen. So kommen etwa die Geschäftsführenden, das Barpersonal und Künstler:innen zu Wort und sprechen über ihre Situation sowie die Solidarität in der Clubszene.

Premiere feierte Geschlossene Gesellschaft im Mai 2022 auf dem Münchner Dokumentarfilmfestival Dok.fest. Regisseur Hans von Brockhausen und Autor Max Weishaupt produzierten die Doku für ihre gemeinsame Firma What the Film GmbH.

Die Dokumentation Geschlossene Gesellschaft ist hier oder auf dem Kanal der Produktionsfirma What the Film streambar.