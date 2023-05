Säule: Berghain nimmt Partyreihe wieder ins Programm

- Advertisement -

Im Berghain feiert am 1. Juni die seit Beginn der Corona-Pandemie eingeschlafene Partyreihe „Säule” ihre Wiederkehr. Mit Ausnahme der zweiten Juniwoche findet die Reihe im Erdgeschoss des Clubs, wie in der Vergangenheit, jeweils donnerstags statt. Musik gibt’s unter anderem von Spekki Webu, marum, Miran N oder Peachlyfe.

Für den Neustart am sind Different Shades, DINA und Spekki Webu eingeladen. Das Format fand zuletzt am 5. März 2020 statt. Eine Woche später schloss das Berghain aufgrund der Corona-Pandemie seine Türen.

Die Partyreihe ist nach dem gleichnamigen Dancefloor im Erdgeschoss benannt, der 2017 erstmals eröffnet wurde. Zwischen Betonsäulen gelegen, spielen dort vor allem aufstrebende Künstler:innen mit teils experimentellem Einschlag.

Das restliche Programm im Juni:

15. Juni

Cybermission

marum

Peachlyfe

22. Juni

Matriark

Miran N

Translucid

29. Juni

Egregore

Notte Infinita

Vox supreme