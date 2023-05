Darknet: Neuer Club eröffnet in Osnabrück

- Advertisement -

Osnabrück hat einen neuen Club. Am Samstag, den 3. Juni, öffnet das Darknet seine Türen am Osnabrücker Hauptbahnhof. Lokale wie internationale Künstler:innen sollen in Zukunft Techno und House auflegen. Zur Eröffnung gibt es ein Showcase vom Osnabrücker Techno-Kollektiv Anthrazit.

Mit den 450 Quadratmeter großen Räumlichkeiten des ehemaligen Clubs Green Mark am Theodor-Heuss-Platz hat Clubbetreiberin Zülal Yesil einen zentral gelegenen Standort am Hauptbahnhof gefunden. Zwei Monate dauerten die Umbauarbeiten. Jetzt ist das Darknet unter anderem mit einem Funktion-One-Soundsystem sowie neuer Lichttechnik ausgestattet, die an die Anforderungen der jeweiligen Veranstaltung angepasst wird. Dunkler Techno-Rave oder bunte House-Party – der Slogan „Choose Your Side” spiegelt sich im dem Eisberg-Logo des Clubs wider.

„Wir wollen Techno wieder auf ein sauberes und sicheres Level bringen”, erklärt Yesil. Mit Schnelltests, die an der Bar verfügbar sind und auf K.O.-Tropfen anschlagen, und einem Awarenessteam sollen sich alle Gäst:innen wohl und vor allem sicher fühlen. Ausreichend Hygieneartikel auf den Damentoiletten werden ebenfalls bereitgestellt.

Bis zu 500 Menschen finden im Darknet Platz. Die Samstage im Juni sind schon verplant – sanfte sowie härtere Musik wird es im Wechsel geben. In Zukunft seien aber auch Clubabende unter der Woche geplant, so Yesil.