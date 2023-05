Kali Malone: Katholische Fundamentalist:innen verhindern Konzert

- Advertisement -

Ein Konzert der amerikanischen Komponistin und Organistin Kali Malone musste am vergangenen Samstag abgebrochen werden. Im Rahmen der dreitägigen Konzertreihe „You Origin” sollte das Konzert in der Kirche Saint-Cornély in Carnac in der Bretagne stattfinden.

Eine Gruppe von Anhänger:innen der extrem rechten Partei Civitas formte vor dem Eingang der Kirche eine Blockade und verschaffte sich Zutritt. Zuvor prangerten laut der französischen Tageszeitung Libération die Anhänger:innen in einem Brief an den Bischof von Vannes das Konzert als „profan” an. Sie stützten sich dabei auf ihre Interpretation von Malones Song- und Albumtiteln „Sacer Profanare” (lateinisch für „das Heilige entweihen”) und The Sacrificial Code.

Nach einer Stunde erfolgloser Verhandlungen und drohender Gewalt von Seiten der Civitas-Gruppierung sagte der Bürgermeister der Gemeinde schließlich die Veranstaltung ab. Künstler:innen, das Produktionsteam und Veranstaltungstechniker:innen waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Kirche.

Malone bedauert in einem ersten Statement die Vorkommnisse und bedankt sich beim Priester der Kirche und dem Bürgermeister für die „unermüdliche Unterstützung und ihr Vertrauen” sowie dem „wunderbaren und respektvollen Publikum”, das noch am Abend zuvor ein Konzert des Macadam Ensembles erlebte.

„Ich betrete Kirchen, in denen ich auftrete, stets mit großem Respekt und begegne dort offen und freundlich Menschen aller Glaubensrichtungen, um mit ihnen zusammenzukommen und bewegende Konzerte zu erleben”, schreibt Malone in einem zweiten Statement.

„You Origin” ist eine dreitägige Konzertreihe, die der amerikanische Musiker Stephen O’Malley initiiert hat. Neben ihm nahmen Kali Malone, Jessika Kenney und Eyvind Kang, Raven Chacon, Timothy Archambault, François Bonnet, das Ensemble Macadam und das Ensemble Alponom teil.