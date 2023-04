Mary Ocher: Fast 1000 Tonträger bei Einbruch gestohlen

- Advertisement -

Bei der Berliner Experimentalmusikerin Mary Ocher wurde am vergangenen Wochenende eingebrochen. Zu dem Diebesgut gehören insgesamt 937 Tonträger. Bei der Musik handelt es sich um Alben und 10-Inches der russisch-israelischen Künstlerin, die in einem Keller in Friedrichshain gelagert waren.

Die gestohlenen Tonträger umfassen 27 Exemplare von Mary Ocher + Your Government, 156 Exemplare von The West Against The People, 375 Eden-LPs und 379 10-Inches der Faust Studio Sessions.

Die zurückgelassenen Tonträger von Mary Ocher (Foto: Facebook)

In einem Facebook Post bittet Ocher darum, Hinweise zu den gestohlenen Tonträgern der Polizei zu melden.