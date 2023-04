Levon Vincent: Fünftes Album angekündigt

- Advertisement -

Levon Vincent kündigt sein fünftes Studioalbum Work In Progress an und veröffentlicht im gleichen Zuge die erste Single „Regarding Love”. Die Platte erscheint am 11. Juni auf seinem eigenen Label Novel Sound und markiert Vincents musikalische Rückkehr auf den Dancefloor.

Dem Titel Work in Progress entsprechend, ist das neue Album eine Sammlung clubtauglicher Tracks, die im Gegensatz zu früheren Arbeiten keine abgeschlossene Geschichte erzählen. Stattdessen versammelt Vincent hier eine Reihe von Maxis, die er in den vergangenen 20 Jahren für seine eigenen Sets gepresst hat. Um zur schnelleren Gangart von Vincents jüngeren Sets zu passen, wurde die Geschwindigkeit einiger Tracks auf 140 BPM angehoben.

So ist das Album ein Dokument Vincents vergangener Club-Konstruktionen und passt sich gleichzeitig seinem aktuellen, schnelleren Sound an. Work in Progress soll damit gleichermaßen eine Platte für DJs und zum zuhause Hören sein.

„Mit Work in Progress wollte ich das Muster durchbrechen, Alben mit einem Bogen zu komponieren”, erklärt er. „Ich wollte etwas machen, das meine Arbeit als DJ besser widerspiegelt. Dies ist ein Album für DJs. Ich dachte: ‚Warum sollte ich meine LP- und meine 12-Inch-Herangehensweisen trennen? Meine einzige Regel für dieses Album lautete: „Du musst in der Lage sein, jeden Track in deinen eigenen Sets zu spielen”. Meine DJ-Sets sind vielfältig und bewegen sich über verschiedene Stile hinweg. Ich würde jeden Track auf dieser LP irgendwann einmal während einer Clubnacht oder auf einem Festival spielen. Ich habe die Platte Work In Progress genannt, weil ich mich selbst noch entwickle. Und ich bin häufig in einer Situation, in der ich noch besser werden will. Es bezieht sich also auf die Selbstverbesserung, das Konzept und die Handlung.”

Die Platte ist der Nachfolger der 2022 erschienenen Kassette Silent Cities.

Trackliste

Greetings and Salutations Sweat To Enjoy Life Stereo Systems III You Bliss Me Regarding Love Longing Carena Strut Beats Driving Jomox TrackV1 The Funk Sunday Mornings Greetings And Salutations (Full Length Vinyl Mix)

Work In Progress erscheint am 11. Juni auf Novel Sound.