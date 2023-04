- Advertisement -

Am Welttanztag, dem 29. April, rufen die Veranstalter:innen des Berliner Loveparade-Nachfolgers Rave The Planet zum Müllsammeln im Berliner Tiergarten auf. Zwischen 11 und 15 Uhr soll so in Zusammenarbeit mit dem Projekt Kehrenbürger der Berliner Stadtreinigung BSR der Tiergarten sauber gemacht werden.

Frei nach dem Motto „Rave The Planet = Save The Planet” ist der Tiergarten als grünes Herz Berlins Ort der Wahl. Die Siegessäule war bei der erstmaligen Parade von Rave The Planet im letzten Jahr der anvisierte Treffpunkt für die Schlusskundgebung.

Der mittlerweile dritte Clean-Up Day wurde dabei bewusst auf den Welttanztag gelegt. ‚‚Es liegt uns sehr am Herzen, einen lebenswerten Planeten für zukünftige Generationen zu hinterlassen, damit diese auch darauf tanzen können”, schreiben die Veranstalter:innen von Rave The Planet auf ihrer Website.