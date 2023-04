Vor fünf Jahren fragten wir Mama Snake nach ihren aktuellen Favoriten. Die dänische DJ lieferte bretterharten Techno von Hadone und rasend schnellen Trance vom Kopenhagener DJ-Duo Funeral Future – und damit einen gelungenen Abriss dessen, was die temporeiche Underground-Szene Dänemarks 2018 zum Tanzen brachte.

Wenn Mama Snake mal keine Nachtschichten als Chirurgin im Krankenhaus schiebt, beschallt sie die Dancefloors der Welt. Als früheres Mitglied des inzwischen aufgelösten Kopenhagener Kollektivs Apeiron Crew definierte die DJ gemeinsam mit Solid Blake und Smokey den Klang des dänischen Nachtlebens neu. Seit der Auflösung der Crew baut sie die multidisziplinäre Plattform Amniote Editions auf. Auf dem Label versammeln sich unter anderem Künstler:innen wie Celestial Trax, D.Dan und Yuri.

In zehn Tracks gibt es zu hören, was die DJ 2018 inspirierte. Trippig-harter Techno, wie in Funeral Futures „Positive”, geht über in hypnotische, psychedelische Klangwelten von nthngs „The Traveller”. Mit Alphonses „Glint AM (DJ Normal 4 ViemixxX)” schleicht sich auch ein Breakbeat-Track ein. Was das Tempo angeht, werden die Zügel durchweg straff angezogen – alles andere wäre ja auch nur untypisch für Mama Snake.

Mama Snakes Charts und weitere könnt ihr in der Groove-Ausgabe 171 und in unserem Heft-Archiv nachlesen.