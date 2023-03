- Advertisement -

Der Musikjournalist Shawn Reynaldo veröffentlicht sein erstes Buch über die elektronische Musikkultur. First Floor Volume 1: Reflections on Electronic Music Culture erscheint am 7. Juli beim britischen Verlag Velocity Press. Das Buch ist eine aktualisierte Zusammenstellung der in den letzten Jahren erschienenen Essays und Artikel, die Reynaldo über seinen Newsletter First Floor veröffentlicht hat.

Neben den aufgefrischten Inhalten des Newsletters gibt es einige neue und exklusive Beiträge, die unter anderem in Zusammenarbeit mit dem niederländischen DJ, Producer und 3024-Labelgründer Martyn entstanden. Ebendieser hat auch das Vorwort zum Buch verfasst.

Zusätzlich zu den vergangenen Ereignissen und Thematiken der elektronischen Musikkultur werfe das Buch auch einen Blick in die Zukunft und zeige mögliche Veränderungen der Musikindustrie auf, so der Autor.

Shawn Reynaldo (Foto: Cecilia Díaz Betz)

„In einer Zeit, in der Musikjournalismus oft auf das reduziert wird, was sich am besten in einem Social-Media-Post macht, hat der Newsletter ein breites Publikum gefunden, das immer noch lange Texte und durchdachte Betrachtungen nicht nur über elektronische Musik, sondern auch über die Kultur und die Industrie, die sie umgeben, zu schätzen weiß”, meint Reynaldo.

First Floor Volume 1: Reflections on Electronic Music Culture erscheint im Juli dieses Jahres bei Velocity Press und kostet ungefähr 13 Euro. Vorbestellungen sind bereits möglich.