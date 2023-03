Brutalismus 3000: Debütalbum „ULTRAKUNST” angekündigt

- Advertisement -

Raves auf der ganzen Welt, ausverkaufte Europatournee und ein vielversprechender Festivalsommer in Sicht – Brutalismus 3000 sind momentan in aller Munde. Nun kündigt das Duo sein Debütalbum ULTRAKUNST an. Die Platte wird am 7. April auf Live From Earth und WITH erscheinen.

Auf insgesamt elf Tracks gibt das Berliner Duo seinen unverkennbaren Crossover-Sound aus Post-Punk und Techno sowie Gabber zum Besten. Angekündigt wurde außerdem eine weitere Single-Auskopplung – „Je n’existe pas” heißt der Track und folgt auf die neueste Single des Duos: „DIE LIEBE KOMMT NICHT AUS BERLIN”.

Brutalismus 3000 sind beim Berliner Label Live from Earth unter Vertrag. Für ihr Debütalbum haben sie sich aber ebenfalls mit Label-Neuling With (auch w/) zusammengetan. Das in London und Berlin ansässige Label wird von ehemaligen Mitarbeiter:innen von XL Recordings und Warp betrieben.

Am 8. April starten Brutalismus 3000 ihre Europatournee in Leipzig und spielen sich für den großen Festivalsommer warm. Geplant sind zwölf Festivalauftritte, beispielsweise auch auf dem Primavera Sound in Barcelona und Madrid.

Trackliste

01. ALL DIE LIEBEN MENSCHEN

02. GR3Y

03. CRY B3B3

04. SAFE SPACE

05. PONTIAC PARISIENNE (SKIT)

06. JE N’EXISTE PAS

07. DIE LIEBE KOMMT NICHT AUS BERLIN

08. NUR MEIN KÖRPER UND DIE ANGST

09. IS U CHEMICAL

10. SUKA SUKA

11. GEWALT GEWALT

ULTRAKUNST erscheint am 7. April auf Live From Earth und WITH.