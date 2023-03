Unkompress: Listening-Bar in Berlin-Kreuzberg eröffnet

- Advertisement -

In Berlin-Kreuzberg hat eine Listening-Bar eröffnet. Unkompress sei ein Raum für Hi-Fi-Sound, der von der Jazz-Kissa-Bewegung in Japan inspiriert ist. Das Lokal befindet sich in der Fichtestraße 23 – nahe der Hasenheide – und hat zwischen Mittwoch und Samstag geöffnet.

Neben kuratierten Platten von Ambient bis Jazz serviert Unkompress natürliche Weine aus Spanien, Sake aus Japan und Mezcal aus Mexiko. Außerdem gebe es eine sogenannte Kioskwand. Besucher:innen sollen dort zwischen selektierten Magazinen und importierten Fischkonserven ständig wechselnde Kuriositäten entdecken.

Das Konzept der Listening-Bar stammt aus den Fünfzigern und wurde vor allem in Japan populär. „Jazz-Kissas” gelten dort seither als Rückzugsort zum Hören guter Musik.

Weitere Informationen zu Unkompress in Berlin-Kreuzberg findet ihr auf der Homepage.