- Advertisement -

In Berlin-Tegel heben die Lautsprecher ab. Das Label Suol setzt den ehemaligen Flughafen mit 36 DJs an sechs Tagen (7.bis 9. und 12. bis 14. März 2023) für Arte und den rbb in Szene. Wer am 7., 8. oder 9. März zwischen 15 und 23:30 Uhr live dabei sein will: Es sind jeweils 150 Gäste zugelassen und wir verlosen 5×2 Tickets!

Das Line-up (kuratiert von Sven von Thülen) für die Tage in Tegel geht als verlängerte Klubnacht durch. Mit Daria Kolosova, Freddy K, MCR-T und Patrick Mason stehen die Stars der Szene hinter den Decks. Hier ein Blick auf das vollständige Programm:

Flyer: Suol

Lust? Für die Veranstaltungen zwischen dem 7. und 9. März verlosen wir 5×2 Tickets. Schicke dazu bitte deinen vollen Namen und den vollen Namen deiner Begleitung mit dem Betreff SUOL bis Dienstag, den 7. März 2023, um 14 Uhr an gewinnen@groove.de!