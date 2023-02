Trier: Polizei relativiert Aussagen zu Angriff in Diskothek

- Advertisement -

Bei einem Angriff auf Polizeibeamt:innen am 17. Februar vor einer Großraumdiskothek in Trier sollen fünf Einsatzkräfte verletzt worden sein – teilweise von ihren eigenen Kolleg:innen, wie die Polizei jetzt einräumt. So sollen die Verletzungen von zwei der fünf betroffenen Beamt:innen auf Pfefferspray zurückgehen, das die Polizei selbst eingesetzt hat. Zudem hieß es in einer ersten Mitteilung, dass die Polizist:innen unter anderem mit Eisenstangen attackiert worden seien. Dies könne nun nicht mehr mit Sicherheit gesagt werden, wie ein Sprecher der Polizei einräumte.

In der Nacht zu Freitag sollen 40 Personen auf die Einsatzkräfte losgegangen sein, nachdem diese wegen einem Hinweis auf eine Körperverletzung in die Diskothek gerufen worden waren. In der Folge sollen die Polizist:innen angegriffen worden sein, was bei drei Beamt:innen zu Verletzungen führte. Zu Art und Schwere der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben.