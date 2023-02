Berghain: Women-only-Line-up zum Weltfrauentag

Das Berghain kündigt eine Party vor dem Internationalen Frauentag an, die am 7. März stattfinden soll. Das berichtet Resident Advisor. Der Abend findet ausschließlich in Säule und Lab.Oratory statt.

Unter dem Veranstaltungsnamen FC GRRRLS UNITED treten Rosa Terenzi, Paramida, Sofia Kourtesis und Virginia im Lab.Oratory auf. In der Säule werden Cuntroaches, Flexible Heart und Ziúr jeweils Live-Sets spielen.

Der Name der Party bezieht sich auf FC SNAX UNITED – ein Men-only-Event, das regelmäßig im Berghain stattfindet. Ob die Veranstaltung am 7. März nur für Frauen zugänglich sein wird, ist bisher nicht bekannt.