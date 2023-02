Am Wochenende wurde das Berghain nach einem Feueralarm geräumt. Das gab Lolsnake am Sonntag via Instagram bekannt. Demnach wurde ihr Closing-Set durch die Räumung des Gebäudes vorzeitig beendet.

Lolsnake spielte ihr Set im Rahmen des CTM Festivals nach Marie Davidson um 6 Uhr am Samstagmorgen. Bevor sie ihr Set beenden konnte, fand die Evakuierung statt. Zu den Umständen und dem genauen Hergang ist aktuell nichts bekannt.