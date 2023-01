Manamana: DJ Duo gibt Auflösung bekannt

Manamana, das ehemalige DJ-Duo aus Sevensol und Map.ache, gaben am Sonntag auf Instagram das Ende ihrer Zeit als gemeinsamer musikalischer Act bekannt. Einen besonderen Grund dafür oder weiteren Erklärungsbedarf gebe es nicht, die Zeit sei manchmal einfach reif.

Noch für denselben Abend kündigten sie ihren letzten gemeinsamen Auftritt auf dem Nachtiville am Weissenhäuser Strand an: „we play our very last manamana DJ set @nachtiville festival tonight. moved by 16yrs of fire, love & pain our marriage is comin to an end. thx a lot all YOU wonderful people” (via Instagram). Manamana beendeten ihr 16-jähriges Bestehen mit einem dreistündigen Set. Als letzter Track lief Pat Benatars „Love Is A Battlefield”.

Gemeinsam mit Bender gründeten Manamana 2008 das Label KANN, zu dem zeitweise auch ein Plattenladen in Leipzig gehörte. Bekannt waren sie für ihre zu gleichen Anteilen mit Ernst und Spaß gemixten Sets aus deepem und treibendem House.