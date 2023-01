Overmono: Debütalbum angekündigt

Das britische Duo Overmono kündigt sein Debütalbum an. Good Lies soll am 12. Mai auf XL Recordings erscheinen.

Seit 2016 erschienen elf EPs des Brüderduos. Mit ihrem Breakbeat-Techno spielten sich Overmono durch Clubs in Berlin, New York und Los Angeles. Sie arbeiteten mit Joy Orbison und remixten Thom Yorke. Außerdem lief ihr Sound im Radio von Grand Theft Auto.

Die beiden Brüder hinter Overmono sind bekannte Acts in der elektronischen Szene. Tom Russell alias Truss ist seit 15 Jahren als Producer aktiv, sein Bruder Ed wurde als Tessela bekannt.

Mit „Is U” stimmen Overmonon ihre Hörer:innen auf das kommende Album ein und versprechen dabei emotionale Tiefe, gepaart mit House-Melodik und milden Bässen.

Ergänzend zum Album kündigen Overmono Tour-Gigs für 2023 an. Weitere Infos liefert die Website.

Overmono – Good Lies (XL Recordings)

01 Feelings Plain

02. Arla Fearn

03. Good Lies

04. Good Lies (Outro)

05. Walk Thru Water

06. Cold Blooded

07. Skulled

08. Sugarrushhh

09. Calon

10. Is U

11. Vermonly

12. So U Kno

13. Calling Out

Format: Vinyl, CD, digital

VÖ: 12.05.2023