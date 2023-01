James Holden: Neues Album nach sechs Jahren angekündigt

Der britische Künstler James Holden kündigt ein neues Album an. Imagine This Is A High Dimensional Space Of All Possibilities soll am 31. März auf Holdens eigenem Label Border Community erscheinen.

Zwölf Tracks listet das Album, das der Nachfolger von The Animal Spirits aus dem Jahr 2017 ist. Mit der Lead-Single „Contains Multitudes” liefert Holden eine fast zehnminütige Hörprobe voll fröhlicher Synthesizer, Piano-Klimperei und sanfter Drums.

Imagine This Is A High Dimensional Space Of All Possibilities erscheint als Doppel-Vinyl, CD sowie digital, alle Infos findet ihr hier. Zum Album tourt James Holden durch Europa, die bislang bestätigten Termine findet ihr hier.