Kraftwerk: Ralf Hütter im Sample-Rechtsstreit mit Shirin David

Der Kraftwerk-Mitbegründer Ralf Hütter hat dafür gesorgt, dass Shirin Davids „Hoes Up G’s Down” zum Jahreswechsel durch eine Version mit neuem Beat ersetzt wurde.

Stein des Anstoßes ist ein Sample, das im Original zu hören war. „Hoes Up G’s Down” verwendet ein Element von „(Always Be My) Sunshine” von Jay-Z, das auf dem Lied „Die Mensch-Maschine” von Kraftwerk basiert.

Shirin David gab in ihrer Instagram-Story an, dass der Beat ausgewechselt wurde, „weil Ralf Hütter (Kraftwerk) nicht möchte, dass Shirin David auf seinen Beat Jetski im Pool fährt”.

Ein ähnlicher Rechtsstreit zwischen Kraftwerk und Moses Pelham zog sich über 20 Jahre durch alle Instanzen und ging zugunsten von Pelham aus.