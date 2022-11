Club Q: Amoklauf in US-amerikanischem LGBTQ-Nachtlokal

In der vergangenen Samstagnacht hat ein Amokläufer in Colorado Springs im US-Bundesstaat Colorado drei Menschen getötet und 25 weitere verletzt. Medienberichten zufolge wurde er in kürzester Zeit von anwesenden Personen überwältigt, die dadurch Schlimmeres verhinderten.

Der Club Q gilt laut Aussage von Gästen als ein Safe Space der Community in Colorado Springs. Zum erweiterten Programm des Lokals gehören neben Partys Karaoke, Drag-Shows, Bingo- und Lotto-Spiele und Workshops. Die Tat erfolgte in der Nacht zum sogenannten „Transgender Day of Remembrance”, einem Gedenktag für die Opfer von Transfeindlichkeit, der im Q Club mit einer Trans-Party gefeiert wurde.

Der 22-jährige mutmaßliche Täter, Lee Aldrich, schweigt bisher. Er soll im vergangenen Jahr einen Polizeieinsatz wegen einer Bombendrohung gegenüber seiner Mutter ausgelöst haben.

Club Q hat seine Bestürzung über die Ereignisse zum Ausdruck gebracht und hebt das selbstlose und mutige Handeln der Personen hervor, die den Angreifer überwältigt haben.