Don Lewis: Pionier elektronischer Musik verstorben

Der US-amerikanische Sound-Ingenieur Don Lewis ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Lewis war Vorreiter in der Konstruktion, Verknüpfung und Anwendung von auf Elektronik basierenden Gerätschaften zur Produktion von Musik.

Maßgeblich war Lewis an der Entwicklung der epochemachenden Drum Machine Roland TR-808 beteiligt. Das von ihm selbst entwickelte und gebaute „Instrument” LEO – Live Electronic Orchestra – verband unterschiedliche Module miteinander und war damit die Vorwegnahme eines MIDI-Controllers.

In der Achtzigern sah sich Lewis dem Vorwurf der American Federation of Musicians ausgesetzt, seine Technik – in der, grob heruntergebrochen, eine einzige Maschine die Arbeit vieler Menschen alleine mache – stelle eine existenzielle Gefahr für Musiker:innen und die Musik selbst dar.

Lewis, der ebenfalls Sänger und Multi-Instrumentalist war, arbeitete im Laufe seiner Karriere mit Persönlichkeiten wie Quincy Jones, Michael Jackson oder den Beach Boys zusammen. 2020 erschien der Dokumentarfilm THE BALLAD OF DON LEWIS: The Untold Story of a Synthesizer Pioneer, der auch Themen wie Rassismus, mit dem Lewis es immer wieder zu tun bekam, behandelt.