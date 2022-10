Die Platten der Woche mit Gideön, Jodey Kendrick, Memphis Glass, Pangaea und Reptant

Memphis Glass – Mechanics EP (Distant Horizons)

House für kleine Räume, Kellerräume, wo alles entstehen kann in der Dunkelheit, was Memphis Glass auftauchen lässt auf dieser 4-Stücke-EP: Brandung, Vögelchen, wie die Sonne wandert im Laufe des Tages. Kleine Dinge, lässig erzählt.

Der englische Produzent eröffnet seine zweite EP mit House-Beats mit beschwingten 126 Schlägen pro Minute. In den oberen Frequenzen sprenkeln diverse Synthies alles bunt. So geht es auch weiter, wenn in „Unpacked” ein Keyboard vor sich hinzusummen scheint. Rhythmische Schläge bleiben harmonisch nah am Hauptstrom, all dies danach durchvariiert, nackte Beats, Innehalten, der Hauptstrom kehrt zurück. „Hard Times” ist ein in größere Bruchstücke zerhauenes Piano-House-Stück mit verhallenden Flächen im Himmelsgewölbe. „Let It Pour Out Of You” sagt Gute Nacht mit weich gemaltem Sternenhimmel und einer lieblichen Synthie-Stimme. Nice! Christoph Braun