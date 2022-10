Marcel Dettmann: Neue LP erscheint Ende November

Unter dem Titel Fear Of Programming erscheint – fast zehn Jahre nach der Ostgut-Ton-Veröffentlichung Dettmann II – auf Dekmantel Marcel Dettmanns dritte Solo-LP. Nach dem allerersten Dekmantel-Podcast und einem Release in der Selectors-Reihe ist das Album die dritte Zusammenarbeit zwischen dem Berliner Techno-Avantgardisten und dem niederländischen Label. Daneben hat Dettmann einen festen Platz als Headliner auf den gleichnamigen Festivals.

Mit der neuen LP stellt sich Dettmann nun seiner, wie der Name des Albums verrät, „Angst vor dem Programmieren”. Das Resultat dieser Konfrontation ist ein vielgestaltiges, über weite Strecken düsteres Treiben mit abwechselndem Fokus auf Ambient- und Drone-Stücken, jenem klaren und unmissverständlichen Techno Dettmann’scher Manier, und raren, aber dafür umso eindrucksvolleren Momenten klanglicher Aufhellung und Schönheit.

Hört hier den Track „Water”, für den Ryan Elliott überraschend die Vocals beisteuert.

Marcel Dettmann – Fear Of Programming LP

01. Coral

02. Suffice To Predict

03. Renewal Theory

04. Transport

05. Water (Feat. Ryan Elliott)

06. Pxls

07. Reverse Dreams

08. x12

09. (Batteries Not Included)

10. Picture 2020

11. Selective Dissolution

12. Tone

13. Fear Of Programming

VÖ: 25. November 2022

Format: Doppel LP / Digital