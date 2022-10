New York: Prävention gegen Drogentod in Bars und Club

In New York tritt ab dem 11. Januar 2023 ein Gesetz in Kraft, das helfen soll, tötliche Überdosierungen von Opioiden zu verhindern. Clubs und Bars erhalten dafür kostenlose Kits mit dem Gegenmittel Naloxon sowie regelmäßige Schulungen.

Bürgermeister Eric Adams erklärt, das Gesetz mit dem Namen Intro 56 solle den rasanten Anstieg an Todesfällen durch Drogenüberdosis eindämmen. Nachtclubs und Bars werden dafür Naloxon-Kits von Narcan zur Verfügung gestellt, so der Bürgermeister. Darüber hinaus seien Schulungen geplant zur Verabreichung des Arzneimittels, heißt es weiter.

Das Land verzeichnet in den letzten Jahren eine Fentanyl-Krise, welche sich stetig verschlimmert. In New York wurden 2020 von 100.000 Einwohner:innen etwa 30 durch Opioide getötet. 2019 waren es nur etwa 22. Das neue Gesetz kommt ein Jahr nach der Einführung von Überdosierung-Präventionszentren sowie dem breiteren Zugang zu Fentanyl-Teststreifen.