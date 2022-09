Call Super (Foto: Presse)

Der südafrikanische Produzent Portable veröffentlichte im Februar My Sentient Shadow – ein Album zwischen Introspektion und abstrakt-fiepigen Funk-Signalen. Nun folgen drei Remix-Versionen, die unter dem Titel My Light Of Yesterday am 16. September 2022 erscheinen werden. DJs wie Patrice Scott, Call Super und DJ Qu sorgen für angereicherte Synth-Pop Melodien und schmücken die hypnotischen Originale aus.

Der gebürtige Londoner DJ Call Super ließ den Track „Ripple Effect” über seine Turntables laufen und verpasste diesem einen ganz eigenen Charakter. Sanfte Klavierakkorde ergänzen eine schallende Stimme aus der Ferne, die immer näher zu kommen scheint. Kare Drum-Rhythmen setzen ein, bevor der Track zu einem melancholischen Dunst aus Tränen wird.

Call Super gibt seinem „Ripple Effect Mix” einen dynamischen Schubs, in dem er vereinzelt Synth-Pads und verzerrte Vocals einsetzt. Auf knappen zehn Minuten fädelt er sentimentale Melodien an upliftende Beats, die den Remix in einen wunderschön beseelten House-Track verwandeln.

Hört hier in unsere exklusive Trackpremiere von „Ripple Effect (Call Super Slice of Shame Mix) ”:

My Light of Yesterday (Remixes by DJ Qu, Patrice Scott, Call Super)

01. The Spacetime Curvature (DJ Qu Remix)

02. I Feel Stronger Now (Patrice Scott Remix)

03. Ripple Effect (Call Super Remix)

04. Ripple Effect (Call Super Slice of Shame Mix) Digital Bonus

VÖ

16.09.2022

Format

Digital

Coloured vinyl