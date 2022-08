Plead Slyngshot Neewt (Foto: Künstler)

Zuvor je solo unterwegs, haben sich die Musiker DJ Neewt, DJ Slyngshot und DJ Plead als Plead Slyngshot Neewt zusammengetan. Das Frankfurter Label OK SPIRIT veröffentlicht nun die ersten Ergebnisse. Auf einer neuen Frankfurter Event-Reihe, die der britischen Elektronik-Pionierin Daphne Oram gewidmet ist, präsentierte das Trio im Juli 2022 die erste gemeinsame EP mit dem vieldeutigen Titel Genre Music, die nun auch auf Vinyl erscheint.

Auch ohne zu wissen, dass hier gleich drei Köpfe am Werk waren, käme bei „Studio Pressure” wohl ein Eindruck auf wie: Aha, dieser Track wurde wohl nicht in einer Nacht runtergeschrieben oder aufgenommen, sondern kleinteilig und sauber im Studio durchproduziert. Gekonnt erzeugen wenige Elemente gleich zu Beginn eine luftige, gleichzeitig düstere Atmosphäre. Über der gebrochenen Kickdrum-Sequenz, die monoton eine Melodie nach zu klopfen scheint, scheppern und ziehen leise Perkussions-Texturen. Nach dem langen Intro und der Vorstellung zweier Arp-Läufe, wendet sich die Track-Dramaturgie mehrfach: Progressionen, Pausen, Dub-Brüche ziehen ein, irgendwann bricht noch ein Lead-Schwergewicht in die aufgeladene Stimmung. Unter allem läuft eine wuchtige, aber agile Bassmelodie, die die schweren Synthesizer-Sequenzen und fiesen Arp-Linien in der Luft halten kann.

Hört in unsere exklusive Premiere von „Studio Pressure”:

Genre Music EP

1. Studio Pressure

2. Studio Release

3. Studio Pleasure

4. Studio Relief

Veröffentlichung

5. September 2022

Format

Digital, Vinyl