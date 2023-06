Weekender Festival: Diese Acts spielen im belgischen Sankt Vith

Vom 25. bis 27. August findet das Weekender Festival in Belgien statt. Künstler:innen aus aller Welt kommen in der kleinen Stadtgemeinde Sankt Vith zusammen, um verschiedenste Formen der elektronischen Musik zu zelebrieren.

Eine Mischung aus Trap, House, Ambient und Jazz trifft auf Post-Punk, Breakbeat, Dancehall und Rock. So spielen neben Isolée, MC Yallah und Andrea Belfi auch viele unbekanntere Künstler:innen wie Akrüül und I-Sha und Melokan Fusion.

Die Konzerte finden an diversen Orten in St. Vith statt, zum Beispiel in einem alten Filmtheater aus den Vierzigern, einem rustikalen Atelier oder in der Kirche der Stadt. Clubfeeling soll im Triangel, dem modernen Kulturhaus der Gemeinde, aufkommen. Auch Kunstinstallationen inklusive Performances bereichern das Festival.

Das Weekender Festival ist zwar neu im Veranstaltungskalender, die Initiator:innen können aber Erfahrung in der Szene vorweisen. So waren sie bereits beim belgischen Festival Meakusma oder in der Kulturvereinigung ArsVitha aktiv. Beide sind dafür bekannt, vor avantgardistischer Kunst nicht zurückzuschrecken.

Sankt Vith ist eine kleine Stadt im Osten der belgischen Provinz Lüttich. Die 10.000-Einwohner:innen-Gemeinde liegt in der Eifel, nahe der deutschen Grenze.

