Larry Heard und Robert Owens (Foto: Privat)

Nach Jahrzehnten erlangen Larry Heard und Robert Owens die Rechte an ihrer Musik zurück. „Can You Feel It”, „Bring Down the Walls”, „Beyond the Clouds”, „Mystery of Love” – in den Achtzigern fanden sich Heard und Owens als Fingers Inc. zusammen. Die beiden Chicagoer Musiker prägten als Gruppe damit neben anderen Protagonisten maßgeblich die Entstehung von House-Musik – die Tracks selbst wechselten aber bald den Besitzer.

Das mittlerweile für ähnliche Fälle berüchtigte Label TRAX Records des Unternehmers Larry Sherman veröffentlichte die meisten Produktionen teils mit schlechten, teils ganz ohne Verträge der Künstler:innen. Die Rechte an der Musik waren weitestgehend verloren, und Owens und Heard verdienten an ihrer Musik lange Zeit kaum etwas.

2020 reichte der Musikverleger TaP, mit dem die Chicagoer Musiker mittlerweile zusammenarbeiten, Klage ein: Jahrzehnte hätten Sherman und sein Unternehmen TRAX die Urheberrechte bewusst verletzt, sich bereichert, darüber hinaus andere motiviert, ähnliches zu tun – wie es in der Anklageschrift heißt. Wie TaP über eine Aussendung der PR-Agentur Neighbourhoood nun mitteilt, kam es nach zwei Jahren Verhandlung im Mai 2022 zu einer Einigung zwischen den beiden Künstlern und Trax Records. Sämtliche Musikwerke und ihre Rechte liegen nun wieder bei den Künstlern selbst.