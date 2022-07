Massimiliano Pagliara (Foto: Presse)

Nach über zwei Jahren nimmt der italienische Produzent Massimiliano Pagliara mit seinem neuen Album See You In Paradise, das am 21. Oktober erscheint, die Zusammenarbeit mit dem Münchener Label Permanent Vacation wieder auf. Die letzte EP Nothing Stays In One Place For Long, die er dem Label veröffentlichte, stammt aus dem Jahr 2020.

Pagliara stammt ursprünglich aus Lecce im Süden Italiens, er lebt aber seit einigen Jahren in Berlin – die ausgeprägte Konzentration auf Techno in der Stadt inspiriert den Berghain-Resident. Die herben und dunklen Industrial-Elemente haben einen Effekt auf seine eigenen Produktionen, erklärt er. Er experimentiert damit, ohne seine Sensibilität für klingende Dance-Musik zu missachten. Mit „See You In Paradise“ erzeugt er eine spannende Symbiose aus Underground-Disco und House und krönt sie durch eine technoide Substanz, die sich eindeutig am dominierenden Berliner Sound orientiert.

Hört hier den Vorab-Track „Snap Out feat. Snax”:

See You In Paradise

01 Persistently There

02 Half-time Dreams feat. INIT

03 Reset feat. Fort Romeau & Coloray

04 Snap Out feat. Snax

05 Mitate

06 Pepper On The Tongue Feat. Curses

07 Nocturnal Prowler

08 Intense Affectionate

09 See you In Paradise feat. Vanessa

10 Non Attachment

VÖ: 21.10.2022

Format: Digital/ Doppelvinyl