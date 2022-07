DJ Tennis (Foto: Presse)

Nachdem MOGA für die letzten zwei Ausgaben nach Caparica in Portugal gezogen ist, kehrt es nun an den Ort zurück, an dem es vor sechs Jahren gegründet wurde. So findet das Festival vom 28. September bis zum 2. Oktober 2022 wieder in der Hafenstadt Essaouira-Mogador in Marokko statt.

Inmitten des halbmondförmigen Stadtstrandes und der beeindruckenden Skala de la Kasbah der Altstadt bietet das Festival neben Kulinarik, Tanz und Passatwinden ein fünftägiges Musik-Line-Up mit John Talabot, Polo & Pan, Acid Arab, DJ Python, Soichi Terada, Parallels, Jan Blomqvist, Habibi Funk, DJ Tennis und CC:DISCO.



Das Festival ist in zwei Teilen konzipiert, die eine direkte Verbindung zwischen nationaler Kultur und transkulturellen Programmpunkten schaffen. Der erste Part MOGA OFF bietet freien Zugang zu verschiedene Veranstaltungen in der Innenstadt. MOGA IN ermöglicht hingegen ein exklusives Spa- & Yoga-Erlebnis in einem ausgewählten Hotel und begrüßt in dem Anwesen insgesamt 50 Acts auf fünf Bühnen.

Essaouira gilt seit den 1960er Jahren als Paradies für Freigeister und Traumtänzer*innen. Die Küste eignet hervorragend zum surfen und formt das perfekte Quartier für Yoga-Zirkel, Hippie-Kollektive – und das MOGA. Gewinnt 2×2 Tickets für das Festival an der marokkanischen Atlantikküste, indem ihr uns eine E-Mail mit dem Betreff MOGADOR, euren vollständigen Kontaktdaten und denen eurer Begleitung an folgende Mail-Adresse schickt: gewinnen@groove.de!

Groove präsentiert: Mogafestival



28. September bis 2.Oktober 2022



Tickets: 168€



Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa

Domaine Mogador

2000 Diabat

Marokko