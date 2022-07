Jägermeister Gigant (Foto: Key Visual)

Am Wochenende vom 22. bis zum 24. Juli 2022 findet das Parookaville Festival in Kooperation mit Jägermeister am Flughafen Weeze statt. An einem Flughafen? Ganz recht, denn wo könnte ein so imposantes Event mit über 210.000 Besucher:innen sonst genügend Platz finden?



Jägermeister ist mit einem einzigartigem Set-Up präsent: Der Jägermeister Gigant – eine riesige Jägermeister-Flasche als schwebender Club mit drei übereinanderliegenden Ebenen auf insgesamt 300 Quadratmetern. Die Floors pulsieren bis in die frühen Morgenstunden mit deepen Techno-Sounds und versprechen ein beeindruckendes Sonnenaufgang-Erlebnis mit Blick aus den Panoramafenstern.

Im Programm findet sich getreu dem Motto „Wir sind riesig, ihr seid größer” ein mehr als facettenreiches Line-up. Mit Acts wie Deep-House DJ Pretty Pink, dem Hamburger Electro-Duo Digitalism und Gerd Janson ist für alle Liebhaber:innen der elektronischen Musik etwas dabei.

Bei der Vorstellung an gigantische Partys und einen eiskalten Shot könnt ihr an nichts anderes mehr denken? Dann schreibt uns bis zum 17. Juli 2022 eine Mail mit dem Betreff PAROOKAMEISTER und euren vollständigen Kontaktdaten sowie denen und der Emailadresse eurer Begleitung an gewinnen@groove.de! Gewinnt mit etwas Glück 1×2 VIP Full Weekend + Basecamp Tickets für das Parookaville Festival.



Im Falle eines Gewinnes ist es zwingend notwendig, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der PAROOKAVILLE GmbH (Besuch des Festivals) und der TicketPay GmbH (Personalisierung des Tickets) zu bestätigen.

Groove präsentiert:

Parookaville Festival

22. bis 24. Juli 2022

Tickets: ab 199€

Flughafen Weeze (NRW)