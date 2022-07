dj pgz (Foto: Arkie Barton)

Der australische Produzent dj pgz setzt seinen Fokus auf die Kombination verschiedener Genres und Stile aus dem Dark-Techno- wie auch Trap-Bereich. Forcierte Percussion-Ensembles und ein äußerst basslastiger Duktus charakterisieren seine Produktionen wie auch seine DJ- und Live-Sets. Veröffentlicht wird dj pgzs 7inch-EP von Butter Sessions.

Der A-Side Track „The Dance” kratzt kontinuierlich an der rollenden 141-Bpm-Grenze und bringt mit minimalen Vocal-Elementen Licht in den dunklen Unterton. Der Track vereint Tradition und Dancefloor-Potential auf raffinierter Ebene und lässt durch abgestimmte Clap- und Hi-Hat-Arrangements auf die jahrelange Erfahrung eines ausgebildeten Schlagzeugers schließen. Dem Produzenten ist es ein großes Anliegen seiner Kultur und Herkunft treu zu bleiben und Gunaikurnai- & Yorta-Yorta-Wesenszüge in seine Musik zu integrieren, welche auch in „The Dance” evident vertreten sind.

The Dance/ Hypnotic Suburbs

A – The Dance

B- Hypnotic Suburbs

VÖ: 15. Juli 2022

Format: Vinyl, Digital