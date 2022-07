DJ Sprinkles (Foto: Matteo Ruzzon)

Terre Thaemlitz alias DJ Sprinkles veröffentlicht seit 30 Jahren Musik – „unbeachtet”, wie sie manchmal betont, auf ihrem eigenen Label Comatonse. Über die Jahre sind bekannte Adressen dazugekommen: Sie hat Deep-House auf Skylax und 90s-IDM auf Mule Musiq veröffentlicht. Eine Konstante blieb: ihr eigenes Label. Heute zählt die gebürtige US-Amerikanerin zu den Größen der elektronischen Musik. Wer zum Sonnenaufgang noch nie eine Scheibe von DJ Sprinkles rotieren ließ, war noch nie auf einer Afterhour.

Mittlerweile lebt DJ Sprinkles seit vielen Jahren in Japan. Ihr Aktivismus zu Transgenderthemen führt sie – gleich wie Bookings in Clubs – trotzdem um die ganze Welt. In unseren Charts von 2007 zeigt sie, warum. Egal ob Joe Claussells Sunday-Service-Hymne, sieben Minuten Melancholie in Form von Swayzaks „Emptiness” oder Acid-Disco von Andre Owens – DJ Sprinkles reihte in ihrem Plattenkoffer All-Time-Classics an Scheiben, die es noch werden sollten.