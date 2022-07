Ein Float von Rave The Planet (Foto: Presse)

Die Loveparade in Berlin war die weltgrößte Technoparade, die Techno in 1990er Jahren mitgeprägte, die bis zu 1,5 Millionen Besucher*innen hatte. Schon länger bemüht sich Dr. Motte, einer der Veranstalter der ursprünglichen Parade, wieder eine ähnliche Veranstaltung in Berlin auf die Beine zu stellen. Nun ist es ihm gelungen.

Am Samstag, den 9. Juli 2022, wird Rave The Planet zum ersten Mal die Hauptstadt durchqueren – 16 Jahre nach der letzten Berliner Loveparade.

Die Route reicht dabei vom Ku’damm über den Potsdamer Platz und Brandenburger Tor in Richtung Siegessäule und findet dort ihren tanzenden Ausklang.

Die Veranstaltung heißt Rave The Planet, denn Dr. Motte darf den Markennamen Loveparade nicht mehr nutzen. Den hatte er 2006 nach einer Insolvenz an McFit-Betreiber Rainer Schaller verkauft. Der lässt ihn nach der Loveparade-Katastrophe von 2010 ruhen.

Die Loveparade fand von 1989 bis 2006 in Berlin und von 2007 bis 2010 an verschiedenen Orten im Ruhrgebiet statt. 2004 und 2009 gab es keine Paraden. Seit dem Unglück bei der Loveparade 2010 in Duisburg, bei dem 21 Menschen starben und mehr als 500 verletzt wurden, fanden keine entsprechenden Veranstaltungen mehr statt. Die gemeinnützige Rave the Planet GmbH finanziert die Veranstaltung kommende Woche allein durch Spenden und deklariert den Umzug als visionäre Demonstration. Intention der Rave The Planet gGmbH ist es unter anderem, die Berliner Techno-Szene als Weltkulturerbe anerkennen zu lassen, um sie zu schützen und deren essenzielle Bedeutung zu unterstreichen.