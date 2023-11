Rave The Planet 2024: Termin für die nächste Parade steht fest

Die dritte Rave The Planet wird am 17. August 2024 in Berlin stattfinden. Das Veranstaltungsteam um Dr. Motte gab auch das Motto für die Parade bekannt: „Love Is Stronger”.

Rave The Planet ist Deutschlands größte Techno-Parade. In den Jahren 2022 und 2023 nahmen jeweils etwa 300.000 Menschen an der als Demonstration angemeldeten Veranstaltung teil. Die Demo setzt sich für den Erhalt der elektronischen Musik- und Clubkultur ein, will deren kulturelle sowie gesellschaftliche Bedeutung würdigen und ein Zeichen für den Frieden setzen.

2023 drohte Rave The Planet eine Absage, nachdem lange kein Sanitätsdienst für die Veranstaltung gefunden worden war. Wie die Demo dennoch ablaufen konnte, lest ihr hier. Wie die Erstausgabe 2022 lief, lest ihr hier.

Mehr Informationen zu Rave The Planet findet ihr auf der Homepage.