Rave The Planet: Gewinne das vergriffene Doppel-Vinyl

Rave The Planet ist eine in Berlin ansässige Non-Profit-Organisation, die sich für die Wahrung des Geistes, den Erhalt der Kultur der elektronischen Musik und die Durchführung der gleichnamige Parade im Sommer einsetzt. Die Organisation wurde 2020 von Dr. Motte und weiteren Enthusiast:innen gegründet, die schon lange in der Techno-Szene der Hauptstadt aktiv sind.

Die auf 300 Stück limitierte, handnummerierte und signierte Vinyl-Edition von The Sound of Rave The Planet fasst acht Tracks zusammen, die bisher nur digital erhältlich waren. Mit dabei sind Stars wie die Chicago-House-Größe DJ Rush oder sunshine-live-Resident Felix Kröcher, ebenso wie aufstrebende Künstlerinnen wie Mha Iri und Juliet Fox. Auf The Sound of Rave The Planet dürfen natürlich auch die Hymnen der bisherigen zwei Paraden nicht fehlen: Der „Rave The Planet (Original Mix)” aus dem Jahr 2022 und die Remix-Version von „Music Is The Answer” aus dem Jahr 2023 sind auf der Platte enthalten.

Das farbige Bio-Vinyl in leuchtendem Magenta wurde aus Kunststoff gefertigt, der aus dem Recycling von Altspeiseöl und industriellen Abgasen gewonnen wurde. Die Veröffentlichung wurde von Dr. Motte höchstpersönlich kuratiert. Zu kaufen war sie exklusiv über deejay.de, ist dort aber bereits vergriffen.

Enttäuscht, dass du keine Doppel-Vinyl ergattert konntest? Wir verlosen die letzte The-Sound-of-Rave-The-Planet-Doppel-LP. Schick uns zur Teilnahme bis zum 17. Dezember eine E-Mail mit dem Betreff RTVP001 an gewinnen@groove.de.