Tom und Rose (Foto: Marie Staggat)

Der Sommer ist da! Mit offen Armen empfängt uns die Lose Yourself EP von Tom aus der Berliner Paloma Bar. DJ und Producer Tom ist schon seit Jahren als Booker und Tech-Talk-Verantwortlicher hinter den Kulissen des legendären Clubs am Kotti aktiv.

Die straighte Kick des Titeltracks seiner neuen EP wird nach einigen Takten von einer bouncenden Bassline unterstützt, die uns direkt an eine Strandpromenade mit Palmen und Cocktails schießt.

Das Vocal von Rose unterstreicht den Wunsch, endlich dort anzukommen. Der Song hat einen leichten Achtziger-Anklang und gibt das Signal, endlich wieder ein wenig Freiheit zu genießen – und sei es nur für einige Momente auf der Tanzfläche.

Und so pendelt sich der Track ein – und auch wir können uns einpendeln, uns darin verlieren, in diesem Sommer, von dem wir noch nicht ganz glauben können, dass er wirklich voll und ganz da ist.

Lose Yourself EP

01. How Wrong feat. Rose

02. How Wrong feat. Rose (Eluize Remix)

03. Lose Yourself feat. Rose

04. Lose Yourself feat. Rose (Massimiliano Pagliara Remix)

05. Lose Yourself feat. Rose (Tom’s No Hope Dub)

Format: Digital/ Vinyl

Release: 24. Juni (digital Single), 15. Juli (Vinyl)