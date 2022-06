Max Cooper (Foto: Alex Kozobolis)

Vom 24. bis 26. Juni findet das Mallorca Live Festival statt. Das Line-up fällt dabei stilistisch divers aus: Indie und Pop kommen beispielsweise von Muse, Editors oder Christina Aguilera, im elektronischen Segment finden sich Jeff Mills, Bradley Zero, Ben UFO oder Max Cooper. Der britische DJ und Liveact hat uns im Vorhinein einige Fragen, vor allem zu seiner neuen Liveshow, beantwortet und einen halbstündigen Mix aufgenommen, der verschiedenste Einflüsse verwebt.

GROOVE: Vor ein paar Wochen hast du dein neues Album Unspoken Words veröffentlicht. Welche Ideen hattest dabei im Hinterkopf und wie unterscheidet es sich, wenn es das deiner Meinung nach überhaupt tut, von deiner restlichen Musik?

Max Cooper: Meine vorherigen Alben bauen auf visuellen Ideen auf, die Musik wurde mithilfe von Skizzen um sie herum geschrieben. Für Unspoken Words bin ich tiefer in mein Unterbewusstsein getaucht und habe versucht, daraus Gefühle zu ziehen, die ich nicht in Worte fassen, aber musikalisch ausdrücken konnte. Es ist ein ziemlich persönliches Album. Ausgehend davon habe ich an visuellen Analogien und Kollaborationen gearbeitet, die sehr abstrakt geraten sind. Alles wurde zu einem Dolby-Atmos-Film, den es auch auf Blu-ray gibt. Es geht um unser Streben nach Ausdruck, um ein letztendliches Ablegen der menschlichen Form. Die visuelle Interpretation der Ideen hat super funktioniert, um die Geschichte aus einer anderen Perspektive zu erzählen. An all dem muss man aber gar nicht interessiert sein, wenn man sich das Album anhört. Wir sind alle gleich, und Gefühle und Ideen sind universell. Wie es sich für dich anfühlt, ist die Hauptsache, den Rest findest du, wenn du tiefer gräbst.

Basiert dein derzeitiges Live-Set hauptsächlich auf deinem neuen Album? Was erwartet die Besucher*innen?

Es ist ein Mix aus allem, was ich so habe, mit etwas mehr neuem Zeug. Ich habe inzwischen so viel im Backkatalog, ich will alles davon spielen und selbst Ravetracks oder Ambient-Stücke reinwerfen können, wenn ich das Gefühl habe, dass es nötig ist. Ich arbeite nicht mit vorgefertigten Playlist, es geht darum, auf die Umgebung zu reagieren und auf jedem Event mit dem Publikum zu interagieren, um ein positives Ergebnis zu erzielen. Manchmal spiele ich bestuhlte Shows voller Ambient und Reflexion, manchmal auch Partys mit durchlaufendem Beat, manchmal ist es eine Mischung. Das Einzige, was ich Leuten mit Sicherheit sagen kann, ist, dass sie ein großformatiges audiovisuelles Sperrfeuer erwartet. Mit sich windenden Projektionen, 3D-Oberflächen – alles, was mit der Bühne so anstellen kann.

Auf welche Sets, außer dein eigenes, freust du dich auf dem Mallorca Live Festival am meisten? Interessieren dich Pop und Indie auch?

Editors, Alizzz, Jeff Mills, Cut Copy, Monolink, Cobblestone Jazz, Red Axes, Ben UFO – es gibt viel, was ich gerne sehen würde.

Zum Abschluss: Welche Pläne hast du für 2022?

Es werden viel Musik und audiovisuelle Projekte kommen, hauptsächlich geht es mir darum, meine 3D-AV-Show an so viele Orte wie möglich zu bringen. Ich habe sie über Jahre hinweg entwickelt, und sie ist etwas Besonderes, das sich von allem anderen unterscheidet.

Tracklist: 1 Mark Fell - Acids in the Style of Rian Treanor - 2 2 Portico - Where You Are feat. Jono McCleery 3 Rival Consoles - Dreamer's Wake 4 Com Truise - I Dream (For You) 5 Beneath - Legs Eleven 6 Lusine - Retrace 7 Max Cooper - Spectrum 8 Trentemøller - Gush 9 Splash Pattern - Furnace 10 Patrik Berg - Living the Lie 11 The Prodigy - Poison 12 Creatures - Foliage 13 Roni Size - Brown Paper Bag 14 Max Cooper - Everything

Groove präsentiert: Mallorca Live Festival 2022

24. bis 26. Juni 2022

Tickets: ab 59€