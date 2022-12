Sónar Lisboa 2023: Erste Line-up-Ankündigung

- Advertisement -

Das Sónar Festival kehrt nach Lissabon zurück. Drei Tage lang, vom 31. März bis zum 2. April, werden Musik und Kunst die portugiesische Hauptstadt erobern und den Auftakt der 30. Festival-Ausgabe markieren. Der Pavilhão Carlos Lopes wird dabei der Hauptveranstaltungsort sein.

Eine kunstvoll visualisierte Kampagne offenbart nun die ersten 24 Acts, die das gesamte Spektrum der elektronischen Musik bedienen. Mit dabei sind unter anderem Max Cooper, WhoMadeWho, Acid Pauli und VTSS. Neben Live-Auftritten und DJ-Sets setzen die Veranstalter:innen auf multimediale Kunstausstellungen, die eine Synthese aus Technologie und Sound kreieren.

Das ursprünglich in Barcelona beheimatete Sónar geht in der portugiesischen Hauptstadt in die zweite Runde. Das große 30-jährige Jubiläum wird vom 15. bis 17. Juni in der Gründungsstadt begangen. Tickets für das Sónar Lisboa gibt es hier zu kaufen. Das gesamte Line-up wird Anfang nächsten Jahres bekanntgegeben.

Derweilen könnt ihr euch die erste Line-up-Enthüllung anschauen, die eine künstliche Intelligenz visualisiert hat. Festival-Bilder aus den letzten drei Jahrzehnten schmelzen ineinander und präsentieren auf beeindruckende Weise die ersten Acts.

GROOVE präsentiert: Sónar Lisboa

Tickets: ab 120 Euro

Lissabon

Portugal