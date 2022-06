DJ Stingray 313 im OHM (Foto: Presse)

Nach mehr als zwei Jahren Zwangspause öffnet das OHM in Berlin am Freitag, den 3. Juni 2022 endlich wieder für einen Monat seine Türen, bevor der Club Teil des zweimonatigen Geburtstags-Festivals Tresor 31 wird. Ab September nimmt das OHM seinen Clubbetrieb wieder regulär auf.



Den musikalischen Auftakt bilden avantgardistische Sets von Tot Onyx und Gorgonn mit Mieko Suzuki und Ara des Kookoo-Labels. Neben renommierten DJs bietet das OHM auch einen Raum für innovative Newcomer.

Die Bar des OHM (Foto: Presse)

Das Repertoire für den kommenden Monat scheint mit Acts und Labels wie Awkwardly Social, Brvtalist, Yeahlena, Melanie Havens, Sylvere, Hyperaktivist oder Cali Rose vielversprechend zu werden.

Das OHM wäre aber nicht das OHM, gäbe es am Freitag nicht auch ein künstlerisches Begleitprogramm. Es kommt von der australischen Installationskünstlerin Carly Fischer, die in ihren Arbeiten Skulpturen in Audio Performances integriert und substanziellen Wert auf Synergien mit verschiedenen Sound-Künstler*innen legt. Außerdem werden die musikalischen Acts durch Videoinstallationen des in Berlin lebenden Künstlers Yukihiro Taguchi untermalt.