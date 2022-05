Permutation (Foto: Presse)

Das Duo Permutation aus Barcelona hat sich bei Hardware-Musik-Jams kennengelernt und brachte Ende 2019 seine Debüt-EP Many Worlds heraus. Ihr Sound wabert atmosphärisch und verträumt, erhält sich aber dennoch immer einen durch komplexe Drum-Konstruktionen verschachtelten Beat.

Permutation sind nicht nur für die Musik zuständig, die beiden Spanier, tagsüber als Ingenieure tätig sind, verlegen ihre Werke auch selbst. Das anstehende Release ist die zweite Katalognummer ihres eigenen Imprint Permutation Records.

Auch beim Track „Eclipse“ von ihrer bald erscheinenden EP Epicycles spürt man Einflüsse von Balearic bis hin zu 90er-Jahre-IDM und Ambient-Electronica. Das Echo des verhallenden Vocal-Samples wiederholt immer wieder das Wort „Dream“ und so ist es nicht schwer, sich in einem meditativen Zustand zu versetzen und sich in die nächste Bucht zu träumen. Die hohen Synth-Sounds könnten das auf dem Wasser reflektierende Sonnenlicht symbolisieren und lassen an überbelichtete Musikvideos aus der Zeit denken, als dieser Vibe erstmals groß war.

Epicycles

A1: Eclipse

B1: Manifold

B2: Inner Motion

VÖ: 03. Juni 2022

Format: 12” Vinyl/ digital