Murcia: Todesopfer bei Brand in spanischen Nachtclubs

Am Sonntagmorgen sind bei einem Brand in insgesamt drei Nachtclubs in der südspanischen Stadt Murcia mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Der Brand soll Berichten zufolge im Nachtclub Teatre entstanden sein und griff innerhalb kurzer Zeit auf zwei weitere Nachtclubs in dem Viertel Las Atalayas über. Die Todesopfer wurden laut Polizeiangaben bisher alle in einem Club namens Fonda Milagros gefunden. Neben den Todesopfern wurden vier weitere Menschen verletzt. Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt.

Dem Bürgermeister der Stadt, José Ballesta, zufolge werden noch zahlreiche Menschen vermisst, weitere Todesopfer werden nicht ausgeschlossen. Die Feuerwehr ist weiterhin auf der Suche. Bei der Katastrophe handelt es sich um den größten Nachtclub-Brand in Europa seit Jahren. Ob er sich aufgrund von mangelndem Brandschutz ereignet hat, ist noch ungewiss.