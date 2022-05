Jordan Bruce und Larry Jones sind Yard One (Foto: Presse)

Der Produzent, DJ und Gründer der Label Styrax und Kristofferson Kristofferson Steffen Laschinski aka Rising Sun genießt seit langer Zeit Kultstatus innerhalb der elektronischen Musikszene. Genau aus diesem Grund dürfte es das Duo Yard One auch besonders gefreut haben, dass sich Rising Sun den Track „Time Capsule” für eine Neu-Interpretation gepickt hat.

Der achtminütige Song beginnt fließend und friedvoll, bis nach ungefähr einer Minute fragmentarisch eine Bassline addiert wird, die den idyllischen Charakter des Stückes noch weiter fortführt. Der Track gewinnt sukzessive an reduzierten Arpeggio-Elementen und leisen Sounds, die an ein Arrangement von Raum- und Waldgeräuschen erinnern. Der Track ist die Verkörperung einer positiv konnotierten Einsamkeit, die in ein wohliges sowie verträumtes Gefühl des Zur-Ruhe-Kommens mündet.

Shifting Sands

1: Yard One – Time Capsule

2: Yard One – Time Capsule (Rising Sun Re-Edit)

3: Yard One – Coastal Breeze

4: Yard One – Coastal Breeze (Phillipp Priebe’s Baltic Sea Reshape)

5: Yard One – Shifting Sands

VÖ: 17. Juni 2022

Format: digital