iona

EPs/Tracks:

1. Skenghis Kahn – Hyper Greaze EP002 [Shubzin]

2. Amor Satyr – Baile do Satyr #2 [WAJANG / Big Brothers]

3. Van Staden & Böhm (VSB) – Hardcore [Related Articles]

4. Two Shell – Home [Self]

5. Tropical Goth/Rave Water – quest?onmarq [Self]

6. Theus Mago & Tyu (feat. Livia) – Piel De Oso (Original Mix) [Duro]

7. Jammin’ Unit – Flower Swing [Rawax]

8. Bianca Oblivion – Bumbum Pra Cá (Amadeezy Remix) [Self]

9. Toumba – VIP Edits Vol . 1 [Self]

10. JD Reid – Garbriel’s Essence (DUB) (Roy Davis Jr. + Peven Everett) [Self]

LPs:

1. FBC & VHOOR – BAILE [Self]

2. HAZMAT Compilation (Hazardous Materials Vol. 001) [Third Degree]

3. Juke Bounce Werk Presents JBDUBZ Vol. 8 [Juke Bounce Werk]

Luigi Di Venere

EPs/Tracks:

1. DD2 – Infinite/Scattered Blue [The Final Experiment]

2. Axodry – Loosing You [Re, DBH Music]

3. Jayson Wynters – Filtered Xploits [EON]

4. Yucca Mu – Femme Symbole [Orange Tree Edits]

5. Vladimir Gnatenko – Die Nag EP [Animals On Psychedelics]

6. Mark/Klon Dump KLON001 [Self]

7. Tokyo Offshore Project – Running Thunder (Journeys To Hino Izuru Kuni, 1990-1994) [Mysticism]

8. Billy Woost – Body, Body Love [Re, Best Record Italy]

9. Nyra – Canoe 13 [Canoe]

10. Various – Peripheral Visions [Semi Delicious]

LPs:

1. Lucky Mereki – You Got Me Dancing [Re:Warm]

2. Loveshadow – Loveshadow LP [Music From Memory]

3. VA – Ciao Italia. Generazioni Underground [Rebirth]

Manuel Tur

EPs/Tracks:

1. Class Compliance – Cuadro [Compost]

2. Lo Hype – One Step At A Time [Ibadan]

3. DJ Minx – Do It All Night (C2 Edit) [Planet E]

4. Antenna – Timbales [Royal Oak]

5. Bright Future – Babel EP [Versatile]

6. Lauer – Dimmo [Drumpoet]

7. Imperial Porcelain – Tulip Moon [Compost Disco]

8. Gourment De Funk – The Way You Move (Roy Davis Jr Remix) [Nice People]

9. Bonobo – Rosewood [Ninja Tune]

10. Frits Wentink – Double Man (KiNK Remix) [Clone]

LPs:

1. Jessy Lanza – DJ-Kicks [K7]

2. VA – Future Sounds Of Jazz Vol. 15 |Compost]

3. Jimpster – Birdhouse [Freerange]

nd_baumecker

EPs/Tracks:

1. Atrice – Gr. Impact [Ilian Tape]

2. Qnete – RM12013 [R.A.N.D. Muzik Recordings]

3. North Phase – Electronic Funk [Pilot]

4. Return To Forever – Rumble (Fred P. Journey Interpretation) [Unofficial Covers Interpretations]

5. Charlotte Adigéry & Bolis Pupul – Blenda [Deewee]

6. Brain Rays – Third Eye Functionality (feat. AstraZeneca) [Self]

7. Humanoid – sT8818r (Luke Vibert Remix) [Detuned Records]

8. Arad – State Of Her Boat ft. Stine Omar [Voitax]

9. Omri Smadar – Talk [Motordisc 004]

10. Santiago Salazar – So Much Attitude [XOLEDAD MUSIC]

LPs:

1. Brain Rays – Zesty Enterprises [Self]

2. Bonobo – Fragments [Ninja Tune]

3. Carmen Villain – Only Love From Now On [Smalltown Supersound]

Perc

EPs/Tracks:

1. Scalameriya – Warbeast [Perc Trax]

2. Dynamo City & Tiago Santos – Twisting The Capitalist Scumbag’s Viewpoint To Make Sense [Stay Up Forever]

3. Perc – Safe As Fuck [Possession]

4. Stefano TT – Don’t Stop [Stay Up Forever]

5. Bad Boy Pete – Fucked on Cocaine (Tassid & Paul Elemental Remix) [Getafix Records]

6. Ghost In The Machine – Under Siege EP [Genosha Basic]

7. AP – On The Edge [Refined Format]

8. Chlär – The Tribe [Welcome To The Loop World]

9. Dom3n & I-K-O – Colossal Princip (Vontech Remix) [Minimalism Records]

10. FMS – Make It Happen [Dancefloor Impact Research]

LPs:

1. CiM – Unselected ProTracker Mods [Delsin]

2. V.A. – Grooverider Presents: The Prototype Years [Prototype Recordings]

3. Higher Intelligence Agency – Song Of The Machine [Self]

Kompakt Recordstore

EPs/Tracks:

1. Konduku – Parlama [Spazio]

2. Jonathan Kaspar – Ruby [Innervisions]

3. Duncan Forbes – Bluer Than Blue (Massimiliano Pagliara Remix) [49 North]

4. Nali – Chance Encounters [Patterns Of Perception]

5. Catz ‘N Dogz – Would You Believe (Sebra Cruz Remix) [Pets]

6. X-Vandals – Gloomy Walkers [ODDiscos]

7. Mishell – Simon (Bawrut Remix) [Feines Tier]

8. Gigaman – Man In The Crowd (Marvin & Guy Remix) [Fortunate Sons Creations Ltd.]

9. Phil Kieran – Scream (Justin Van Der Volgen Remix) [Maeve]

10. Johannes Albert – Lemonade Fizz [Live At Robert Johnson]

LPs:

1. Martinou – Rift [Nous’klaer]

2. Drames Rurals – Drames Rurals [Hivern Discs]

3. Joakim – Second Nature [Tigersushi]